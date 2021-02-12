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Sapsızoğlu:Kursu, daha iyi eğitim verebilmek için düzenledik

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Hasan Sapsızoğlu, Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik kursu ile ilgili yaptığı açıklamada “Çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için aday hakemlik kursu düzenledik. Kursumuza 50 aday hakemin başvurması, gelecek anlamında bizleri çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı

Sapsızoğlu:Kursu, daha iyi eğitim verebilmek için düzenledik
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KKTC Cimnastik Federasyonu’nun, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun destekleri ile antrenörlerin katılımının zorunlu olduğu Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik kursu devam ediyor.
14 Şubat 2021 tarihinekadardevam edecek olan 4 günlük kursa ülkenin her tarafından antrenörler büyük ilgi gösterdiler. KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı 50 antrenör, hakemlik kursuna katılırken, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, kursla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Cimnastik federasyonu olarak sporumuzun durduğu bu günlerde çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için aday hakemlik kursu düzenledik.
Aktif sadece iki hakemimiz olmasından ötürü büyük bir sıkıntı yaşamaktaydık. Online olarak yapılan kursumuza 50 aday hakemin başvurması, gelecek anlamında bizleri çok mutlu etti. Online olarak verilen kursumuzun sınavları sporumuzun başladığı dönemde yüz yüze yapılacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun destekleri ile düzenlediğimiz Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik Kursumuzu,Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun vermiş olduğu destek sayesinde ücretsiz yapmaktayız.
Her zaman olduğu gibi bu konuda da yanımızda olup bizlere destek veren başkan Suat Çelen başta olmak üzere,Türkiye Cimnastik Federasyonuyönetim kurulu üyelerine ve Türkiye Cimnastik Federasyonu teknik kurul üyesi Yeliz Ilgar Doğan hocamıza çok teşekkür eder, kursa katılan herkese başarılar dileriz.”
 
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