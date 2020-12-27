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Sapsızoğlu, spor basınına teşekkür etti

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Sapsızoğlu, spor basınına teşekkür etti
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, cimnastik sporuna gösterilen ilgiden dolayı ülkemiz spor basınına teşekkür etti.
Hasan Sapsızoğlu yaptığı teşekkür açıklamasında şunları söyledi:
“Spor basınımızın cimnastik sporumuza verdiği önem için cimnastik ailesi olarak, kendilerine çok teşekkür ederiz. Cimnastik sporumuzun görünür olması, çocuklarımızı motive etmekte ve farkındalık yaratmaktadır.
Bu sayede çocuklarımızı sporun içinde tutarak kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı nesiller yetiştirmek bizler açısındanda daha kolay olacaktır.” 
 
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