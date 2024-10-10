Sapsızoğlu: Şölenimizde, Cumhuriyet’in modern ve dinamik ruhu hatırlatıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde geleneksel olarak düzenlenen “Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni’nin” 5.’si düzenlenmişti.

Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kampüsünde bulunan MOE Açık Hava Sahnesinde, Near East Bank ve Dorana Otel sponsorluklarında gerçekleştirilmiş, 10 kulüpten, farklı kategorilerde 600 çocuk şölende sahne almıştı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ın da izlediğiCumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni’ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Farklı yaş gruplarından 600 sporcunun katılımıyla sergilenen gösteriler, izleyicilere hem fiziksel becerilerin hem de milli değerlerin bir arada nasıl vücut bulabileceğini etkileyici bir şekilde sundu.

Etkinlik boyunca, izleyiciler, sporcuların sergilediği estetik ve zorlu hareketlerle büyülenirken, sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi. Cumhuriyet’in modern ve dinamik ruhu bir kez daha hatırlatıldı.

Bu güzelliğin oluşmasını sağlayan başta Near East Bank, Dorana Turizm, Yakın Doğu Üniversitesi, çocuklarımız, ailelerimiz, antrenörlerimiz ile emeği geçen, destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”



