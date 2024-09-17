Sapsızoğlu: Şölenimiz, umutlarımızı güçlendirdi

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından Girne Belediyesi ile işbirliğinde geleneksel olarak düzenlediği dev cimnastik şöleni, Asbank ana sponsorluğunda Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilmişti.

Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nde 15 kulüpten 850 çocuk coşkuyla sahne almış, cimnastikçilerin, dans ve cimnastiği harmanlayarak yaptıkları görsel şovlar ayakta alkışlanmıştı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Asbank ve Girne Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nde çocuklarımızın başarıları performansları bizleri gururlandırdı. Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan bu anlamlı etkinlik, sürdürülebilir bir gelecek için umutlarımızı güçlendirdi.

Şölenimize ana sponsor olarak büyük katkı koyan Asbank genel müdürü Çağatay Karip ve Girne Belediyesi başkanı Murat Şenkul başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

(Foto: Aytaç KARLICA)



