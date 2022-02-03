Sapsızoğlu, Özkurt'a plâket takdiminde bulundu

Hasan Sapsızoğlu, cimnastik sporu özelinde hazırlanan “Takla” programına yayın akışında yer veren BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt'a nezaket ziyaretinde bulunup, plâket takdiminde bulundu

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) yayın akışı içerisinde cimnastik sporu özelinde hazırlanan “Takla” programına yer veren BRTK Müdür Meryem Çavuşoğlu Özkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

BRT2 kanalında yayınlanan “Takla” programının yapımcılığını da üstlenen Hasan Sapsızoğlu, ziyaretle ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

“BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt'a ziyarette bulunarak 2021 yılı içerisinde çocuklarımıza verdiği değer ve özelde jimnastik, genelde ise sporumuza yapmış olduğu katkılardan ötürü kendisine plâket takdim ettik.

Kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde farkındalık yaratarak çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutup, onların sağlıklı birer birey olmalarını sağlamamız gerekmektedir.

Bu amaç doğrultusunda verilen desteklerden ötürü başta BRTK Müdürlüğü'ne, müdürümüz Meryem Çavuşoğlu Özkurt'a, Raif hocama, Mustafa Taşel, Raif Hızal ve tüm BRTK ailesine cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”

