Sapsızoğlu: Kısıtlı devlet desteğine rağmen, 2 milyonluk faaliyet yaptık

Cimnastik Federasyonu Başkanı Sapsızoğlu, 2023 yılında 2 milyon TL’lik faaliyetyaptıklarınıancak bu rakamda devlet katkısının sadece 600,000 TL olduğunu belirterek“Yıl boyu yurt içi ve yurt dışı faaliyetler ve tesis yatırımları yapan bir federasyon olarak devletten kısıtlı bir destek gördük” dedi

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun geçtiğimiz hafta yapılan mali genel kurulunda federasyonun, geliri 1.306.039,25 TL, gideri ise 1.268.333,08 TL olarak açıklanmıştı.Ödenmemiş fatura toplamının 96.489,51 TL olmasıyla birlikte toplam gider miktarı,1.364.822,59 TL olarak açıklanmıştı. Üye kulüplerin oy birliğiyle onayladıkları mali rapor sonrasında KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu bir değerlendirme açıklaması yaptı.Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:“Geçtiğimiz dönem içerisinde 1.364.822,59 TL’lik faaliyet gerçekleştirdik. Bu rakamlaraDr. Küçük Cimnastik Salonumuzun aydınlatması için harcanan 1.200 Euro, Vakıflar Cimnastik Şöleni ve Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Şölenimizin giderleri dahil değildir. Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü, Girne Belediyesi ve Birinci Global’in ana sponsorluğunda yapılan şölenlerin giderleri, ilgili kurum ve kuruluşların yapmış olduğu ödemeleri de eklediğimizde yaklaşık 2 milyon TL’lik faaliyet yapmış bulunmaktayız. 2 milyon TL’lik harcama içerisinde devlet katkısı ne yazık ki sadece 600,000 TL oldu. Yani yıl boyu aralıksız yurt içi ve yurt dışı faaliyetler ve tesis yatırımları yapan bir federasyon olarak devletten kısıtlı bir destek gördük. Akçay’da yaptığı yatırımlar bu miktara dahil değildir. Oraya yaptığımız yatırımın miktarını da kalem kalem açıklayacağız.Bu güzelliğin oluşmasında emeği geçen ve destek olan sponsorlarımıza, destekçilerimize, iş insanlarımıza, ailelerimize ve herkese çok teşekkür ederiz.Bir teşekkürü de hiç bir karşılık beklemeden muhasebecilik anlamında profesyonel hizmet veren Innova Plus Accounting & Consulting Co direktörü Servet Şahan ve ekibine ederiz.”(Foto: Ersin ORKOZ)