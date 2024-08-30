Sapsızoğlu, İstanbul’da Çelen’le görüştü

Ülkemizde cimnastiğin geldiği noktanın değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, bundan sonraki sürecin planlaması da yapıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, İstanbul’da Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile bir araya geldi.

Görüşmede 2 federasyon başkanı, ortak hedefleri doğrultusunda fikir alışverişinde bulundular. Ülkemizde cimnastiğin geldiği noktanın değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, bundan sonraki sürecin planlaması da yapıldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, görüşme sonrasında yaptığı teşekkür açıklamasında şunları söyledi:

“Her zaman yanımızda olan ve her türlü desteğini çocuklarımızdan esirgemeyen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’e, başkan vekili İsmail Göktekin’e ve tüm yönetim kurulu üyelerine KKTC Cimnastik Federasyonu ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”

