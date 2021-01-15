banner583
banner590
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
59 0
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
107 0
 
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
124 0
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
14 0
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
141 0
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
25 0
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
29 0
banner529
banner570

Sapsızoğlu: Hedeflerimiz planlı, gerçekçi hedeflerdir

banner476

Ülkeye 3 cimnastik salonu kazandırma hedefindeki Cimnastik Federasyonunun başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyona gelen yeni cimnastik salonu taleplerini değerlendirirken yaptığı açıklamada, “Federasyon olarak koyduğumuz hedeflerimiz, planlama yapılarak ortaya çıkarılan gerçekçi hedeflerdir. Salon hedeflerimizi de böyle belirliyoruz.” ifadelerini kullandı

Sapsızoğlu: Hedeflerimiz planlı, gerçekçi hedeflerdir
banner601
KKTC Cimnastik Federasyonunun, 2021 yılı içerisinde hizmete sunmayı hedeflediği 3 cimnastik salonu için girişimler sürerken, bölgelerden de federasyona salon talepleri geliyor.
Mesarya bölgesinden gelen cimnastik salonu teklifini değerlendiren KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak koyduğumuz hedeflerimiz, planlama yapılarak ortaya çıkarılan gerçekçi hedeflerdir. Salon hedeflerimizi de böyle belirliyoruz.
Bölgelerde aktif çalışan kulüplerimizin olması, yetişmiş antrenörün olması vs gibi kıstasları ortaya koyarak planlamalarımızı yapıyoruz.Çünkü ölü yatırıma karşıyız. “Köyüm, arkadaşım, falan kişiye yakın” gibi bir düşünceye girmeden ilerliyoruz.
Şunuda ayırca belirtmek isterimki Mesarya bölgesi içinde özellikle de Vadili için çalışmalarımız, planlarımız vardır. Vadili için öncelikle antrenör yetiştiriyoruz. Sonrasında da köye salonu kazandıracağız.
Bu arada üzülerek belirtmek isterimki federasyon olarak Vadili’de bulunan “eski sinemayı”, salona dönüştürmek için talep ettik. Ancakolumsuz cevabı geldi.Köydeki depoları talep ettik. Ona da olumsuz cevap geldi.
Ama bunlar federasyon olarak bizleri yıldırmadı. Çalışmalarımız artarak devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm hedeflerimizi ve fazlasını hayata geçireceğiz.”
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.