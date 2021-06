Sapsızoğlu: Engel bizdedir

Hasan Sapsızoğlu, “Dünyaya sesimizi duyurma çağrısı yaptığımız parkur müsabakasına siyasiler ilgi göstermedi. Anladım ki engel Dünya da, Rum da değildir. Engel bizdedir. Biz çocuklarımıza değer vermez, onların yanında olmazsak Dünya da bize değer vermez.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu,federasyonunStHilarion Kalesinde yapılması planlanan ancak Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucunda ertelenenCercle / Kölsch konserininertelenmesine tepki göstermek için St. Hilarion Kalesi’nde düzenlediği parkur müsabakası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kendine inan, her şey mümkündür. “Biz buradayız, biz de varız.” sloganlarıyla ülkemizde ilk kez düzenlenen parkur müsabakasınadavetli olan siyasetçilerin katılmamasına da tepki gösteren Hasan Sapsızoğlu, şu açıklamaları yaptı:

“Ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan ve Dünyaya sesimizi duyurma çağrısı yaptığımız parkur müsabakasına siyasileri çağırıp – çağırmama konusunda tereddütlerim vardı.

Birkaç değer verdiğim hocalarımdan bu konuda görüş aldım. Ortak düşünce,siyasilerde davet edilsin ki birlikte güçlü bir sesle dünyaya “Bizde varız” mesajı verebilelim.

Maalesef yanıldık. Anladım ki engel Dünyada, Rumda falan değildir. Engel bizdedir. Biz çocuklarımıza değer vermez, onların yanında olmazsak Dünyada bize değer vermez. Bu iş böyle olmaz. Ambargoların kırılması çok çalışmakla olacak.

Bizler çocuklarımızın seviyelerini her alanda artırarak uluslararası alanlarda görünür olmalarını sağlayarak, ülkemizden söz ettirmeyi başarmalıyız. Bunu da spordan anlayan,vizyon sahibi, çalışmaktan yorulmayan, vatanını milletini bayrağını seven yöneticilerin sayısını artırmakla olacak.

Biz üzerimize düşen görevleri çok iyi biliyoruz. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Boşuna demiyorum,“Durmak yok, yarınlarımıza sözümüz var.”

Bu vesile ile etkinliğimize katılan bürokratlarımıza ve TC Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a teşekkür ederiz.”