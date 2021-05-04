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Saner: Spor çok önemlidir

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Ersan Saner, Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan bir heyeti kabulündeyaptığı açıklamada, “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözü, sporun ne kadar önemli olduğunu anlatır.” açıklamasını yaptı

Saner: Spor çok önemlidir
KKTC başbakanı Ersan Saner, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan bir heyeti kabul etti.
Başbakanlık açıklamasına göre, Başbakan Saner, kabulde yaptığı açıklamada, Ulu Önder Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünün sporun ne kadar önemli olduğunu anlattığını ifade ederek, “Gençlere yapmış olduğunuz katkıdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nun faaliyetlerini takip ettiğini belirterek, federasyonun üç ayrı uluslararası etkinliğe katılacağını kaydeden Saner, bu etkinliklerle Kıbrıs Türk gençlerinin dünyanın farklı bölgelerindeki gençlerle bir araya geleceğini ve KKTC’nin bayrağının uluslararası alanlarda dalgalandırılacağını belirtti.
KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç de, federasyonun çalışmaları hakkında Başbakan Saner’e bilgi verdi

 
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