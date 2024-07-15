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Şampiyon İspanya

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Şampiyon İspanya
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EURO 2024 finalinde  İspanya - İngiltere karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan İspanya turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

İspanya'nın golleri 47. dakikada Nico Williams ve 86. dakikada Oyarzabal'dan geldi. İngiltere'nin tek sayısı 73. dakikada Palmer'dan geldi. 

İSPANYA 4. KEZ ŞAMPİYON
İspanya tarihinde 4. kez EURO'da mutlu sona ulaştı. 

2020'de ilk finalini oynayan ve 2024'te üst üste ikinci kez finale çıkan İngiltere ise yine eli boş döndü. 

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