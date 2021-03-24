Salonlarda özlem bitti

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde dün aralarında sporun da yer aldığı bazı açılımlar daha uygulamaya girdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kapalı spor salonları, yani fitnes salonlarını, görev yapan kişilerin PCR testi yaptırmaları şartıyla, dün açtı.

Yeni açılımlar kapsamında yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri veya lisanslı yüzücülerin antrenmanlarının da yapılmasına karar verilmişti.



