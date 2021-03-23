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Salonlar açılıyor

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Salonlar açılıyor
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Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde bazı açılımlar daha uygulamaya girecek.
Kapalı spor salonları, yani fitnes salonları, görev yapan kişilerin yarına kadar PCR testi yaptırmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından aksi bir karar üretilmedikçe bugün açılacaklar.
Yeni açılımlar kapsamında yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri veya lisanslı yüzücülerin antrenmanlarının da yapılmasına karar verilmişti.
 
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