Salih ilk 32’ye kaldı

Türkiye Badminton Milli Takımı ile U-15 Turkey Open 2021 turnuvasında mücadelelerine devam eden Salih D. Öztürk ve Nehir M.Deniz gruptan çıkma maçlarını tamamladılar.
Nehir M. Deniz ikinci karşılaşmasında da 2-0 mağlup olarak tek kadınlarda mücadelesini tamamladı. Salih D. Öztürk ise gruptan çıkma ikinci mücadelesinde Türkiye sıralamasında 2. sırada yer alan rakibi ile maça başa baş başlamasına rağmen, rakibinin tecrübesine yenik düşerek 2-0 mağlup oldu. Gruptan 2. olarak çıkan Salih D. Öztürk, Türkiye Milli forması adı altında katıldığı ilk U-15 Turkey Open 2021 turnuvasında ilk 32’ye kalmayı başardı.
Salih D. Öztürk bugün tek erkeklerde ilk 16 ya kalma mücadelesi, Nehir M. Deniz ile birlikte ise karışık çiftlerde (Mix) mücadelelerine devam edecek.
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