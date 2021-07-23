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Salgının gölgesinde görkemli açılış

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Geçtiğimiz yıl corona virüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları Tokyo 2020, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Ulusal Stadyum'unda sloganıyla düzenlenen açılış töreniyle başladı

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Salgının gölgesinde görkemli açılış

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın resmi açılışı töreni başladı. Törende dansçılar birbirinden estetik koreografiler sergilerken Olimpiyatlara katılan milli sporcular da açılıştaki yerini aldı.


2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 2

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak.

Böylece Olimpiyatlarda Türk bayrağını 1996'da Derya Büyükuncu'dan sonra ilk kez Yüzme Federasyonu'ndan iki genç sporcu taşımış olacak.


2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 3

Açılış töreninin başında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler anılırken 1972'de Almanya'nın Münih kentinde öldürülen 11 İsrailli sporcu için de anma töreni düzenlendi.

Böylece İsrailli sporcuların öldürüldüğü bu olay ilk kez Olimpiyat açılış töreninde anılmış oldu.

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