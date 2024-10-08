banner913
banner932
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
36 0
Otomobil parçaları kül oldu
Otomobil parçaları kül oldu
74 0
 
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
27 0
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
32 0
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
32 0
Beyrut’a yoğun bombardıman
Beyrut’a yoğun bombardıman
35 0
Milletvekillerine saldırdı
Milletvekillerine saldırdı
52 0
banner1032

Şahika Ercümen'den rekor

banner1020

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Paletsiz İp Destekli kategoride 82 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı

banner1045
Şahika Ercümen'den rekor
banner971
Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 40 ülke ve 140 sporcunun katımıyla devam ediyor.
Şahika Ercümen, şampiyonada paletsiz ip destekli kategorisinde 82 metreye 3 dakika 10 saniyede dalış yaparak Türkiye rekoru kırdı.
Daha önce de 81 metre ile bu kategorideki rekoru elinde bulunduran Ercümen, yaptığı açıklamada, bu şampiyonanın yılın son organizasyonu olduğunu hatırlattı.
Yorgun ve sağlık sorunları olmasına rağmen rekorunu yenilediği için mutlu olduğunu ifade eden Ercümen, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.
Türkiye’de son günlerde yaşanan kadın cinayetlerinin kendisini de derinden etkilediğini dile getiren Ercümen, bu dalışını kadın cinayetlerinin sonlanmasına ithaf etmek istediğini kaydetti.
Şampiyona, 12 Ekim'de Cumartesi günü madalya töreniyle tamamlanacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.