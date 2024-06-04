Ruso Ortaokulu’nda başarılı sporcular ödüllendirildiler

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda, eğitim – öğretim faaliyetlerinin yanında spor faaliyetlerine de büyük önem veriliyor.

Ergin Mazharoğlu’nun müdürlüğünü yaptığı Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda, başarılı olan sporcular tüm okulun önünde alkışlatılıp, onure ediliyorlar. Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda Pazartesi günü sabah İstiklal Marşı töreninde yapılan törenle yıl boyunca ülkede ve Türkiye’de başarılı olan sporcular ve öğretmenleri, tüm okulun önünde ödüllendirilip, onure edildiler.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu müdür muavinleri Abdullah Tülekoğlu ve Feride Cabacaba, sporcular ve öğretmenleri tebrik edip ödüllendirirken, bütün okul, sporcuları alkışladı.

