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Ruso Ortaokulu, Şampiyon Melekler ödülünü gururla aldı

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Ruso Ortaokulu, Şampiyon Melekler ödülünü gururla aldı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yılın Başarılıları Ödül Töreni bu yıl 16 Temmuz 2024 Salı akşamı düzenlenmişti.
“Sporun Oscar Ödülleri” olarak her yıl verilen ödüller, derneğin 41’inci kuruluş yıldönümünde yapılan organizasyonla, Dernek Genel Merkezi’nde yer alan Fikret Ünlü Havuzu başında takdim edildi.
“Sporun Oscar Ödülleri” oldukça yoğun bir katılımla ve muhteşem bir şölenle verilirken, KTSYD Yönetim Kurulu’nun, Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nü verdiği 3 okulumuzdan olan Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu Cimnastik Kız Takımı da ödülünü gururla aldı.
Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu müdürü Ergin Mazharoğlu ile Beden Eğitimi öğretmeni Nagihan Zekai’nin eşlik ettiği KKTC şampiyonu ve Türkiye ikincisi Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu Cimnastik Kız Takımı’na ödülünü Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği başkanı Ruşen Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri Murat Aktuğralı, Esra Özberkman ile Sedat Kılıç verdi.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından cimnastik branşına verilen ilk ödülü alan Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu Cimnastik Kız Takımı’nın yanında olup, okulu başarılarından dolayı kutladı.
 
 
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