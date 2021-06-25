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Royal’dan gurur verici başarı

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Royal’dan gurur verici başarı
Terzioğlu Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde 12 – 13  Haziran tarihlerinde gerçekleşen KKTC Binicilik Federasyonu 2021 Yılı 2. Ayak Engel Atlama Müsabakasında Royal Riding Club sporcuları büyük bir başarı gösterdiler.
Royal Riding Club’tan elde edilen başarı ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“Göstermiş oldukları eşsiz başarı sebebi ile bu büyük başarıda emeği geçen tüm hocalarımıza ve desteklerini asla esirgemeyen değerli ailelerimize yürekten teşekkür ederiz.
Müsabakaya katılım gösteren tüm binicilerimizi ve diğer atlı spor kulüplerini de ayrıca tebrik ederiz
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