Ronaldinho ülkemizde

Dünya futbolunun 2000’li yılların başında yıldız isimlerinden olan Brezilyalı fenomen futbolcu Ronaldinho dün akşam adaya geldi.
Pars İnternational Medya Hizmetleri tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Zirve Ödülleri’ gecesine katılmak için adaya gelen Ronaldinho bu akşam düzenlenecek gecede onur konuğu olarak yer alacak.
Chamada Pestige Hotel&SPA’da düzenlenecek olan özel gecede birçok ünlü isim yer alacak.
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