Rifat Şener vefatının 20.yıldönümünde anıldı

KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener, vefatının 20.yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

Güreşseverler Derneği’nin organizesinde 18 Eylül 2022 Cumartesi günü düzenlenen törene, merhumun ailesi, sevenleri ve güreşseverler katıldı.

Güreşseverler Derneği Başkanı RifatReşatoğlu, Rifat Şener’in başta Güreş Federasyonu olmak üzere topluma birçok hizmetleri olduğunu belirterek onu anmanın bir görev olduğunu belirtti.

Rifat Şener’le tanışma fırsatını bulamadığını belirten KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, onun verdiği hizmetler hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Öznacar, güreşimizin geçmişi hakkında bir belgesel hazırlama aşamasında olduklarını da ifade etti.

Rifat Şener’in hizmetlerinin saymakla bitmediğini belirten Güreşseverler Derneği Onursal Başkanı Yücel Hatay, ülkemizin bir spor müzesine ihtiyacı olduğunu, evlerde saklı olan tarihi belge ve eserlerin, kurulacak bu müzede sergilenmesinin önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Güreş Hakemi Mehmet Refikoğlu, Rifat Şener’in başkanlığında güreşin kurumsallaşmasının önemine dikkat çekti.

