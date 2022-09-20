Renkli kuşak sınavında başarılı olanlar açıklandı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tyarafından organize edilen 124. Taekwondo Renkli Kuşak sınavları Pazar günü yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan kuşak sınavında başarılı olanlar yeni kemerlerini

Perşembe akşamı saat 17.00 da yapılacak olan törenle alacaklar.



8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Cemaliye Yamak-Dua Rizvan Zaman-MateoCihidumaraAnekewe- Cem Aker-Daniel Hürdğlu-KurraBah

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Wen Li Zhang-Efe Tosun-Tibet Ulukut

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Anastasia Korhunova-Baraca WaMoyanaHunga-Zehra Bilge Bayram

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Münür Püsküllü-Mustafa Yalçın-Rojin Özer

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Zehra Naz Ağan-Deniz Sevinç-Atlas Ersoy-Emrullah Baştaş -TimurÖzfaik-Gülşah Erfinike-Enise Püsküllü

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

Defne Karam-FethÖzfaik-Bingül Özfaik-Barış Erfinike-İzzet Tok-Bora Kürşat

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Süheyle Bölükbaşı-SpellaneGankama-Defne Otçu



