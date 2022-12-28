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Raif Denktaş anısına kırdılar

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Yılın son müsabakası olan Raif Denktaş kırış müsabakaları önceki akşam gerçekleştirildi

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Raif Denktaş anısına kırdılar
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 36. Raif Denktaş kırış müsabakaları  Salıakşamıyapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalara tüm bölgelerdeki sporcular katıldı.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kızı ve adına organizasyon yapılan Raif Denktaş’ın kardeşi Ender Denktaş Vangöl, Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp  temsilcileri  verdiler.
Müsabakalar sonunda  bir konuşma yapan Ender Denktaş Vangöl 36 yıldır aralıksız  ağabeyi Raif Denktaş anısana yapılan müsabakaları düzenleyen Taekwondo Federasyonu ve başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’e teşekkür ederken katılan tüm sporcuları da tebrik etti. 
Master Öykü Erginin başkanlığındaSerdar Çakır, Anna Tüysüz ve Şakir Yağızsoydan oluşan hakem heyeti yönettiler
 
BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI
1.Kategori:      1. Defne Üresin Okçu                        2. Alya Akgün            3. Dua Rezwan Zaman
2.Kategori:      1.Hayriye Yetek                     2. Emine Şahin                      
3.Kategori:      1. RianaMarçuk                      2. Melis Kızıltaş         3. Elif Baştaş
4.Kategori:      1.Nursima Kara                      2.Hatice Alyanak       3. Yağmur Harman
5.Kategori:      1.Zehra Naz Ağan                  2.Hira Kürekçi            3. Aslı İpek Kara       
6.Kategori:      1.Deniz Sevinç                       2. Melek Ünver          3. Kura Bah
7.Kategori:      1.Zeynep Kürekçi                  2. Zeliha Arpacıoğlu   3. İlkim Gürcan Ünver
8.Katagori:      1. Havin Yılmaz                     2. Enise Püsküllü        3. DariaShymushevska
9.Katagori:      1. Öncel Alyanak                   2. Ada Doğan
10.Katagori:    1. Sibel Yeşilırmak                 2. Süheyla Bölükbaşı
 
ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Ali Arpacıoğlu                     2. Esat Büyüksarı       3. MohammadHossain
2.Kategori:      1.Sam Norouzi                       2.Emrullah Baştaş      3. Kaya İsmail Akgün
3.Kategori:      1.Münür Püsküllü       2. Atlas Ersoy             3. Arda Doğan
4.Kategori:      1.Mustafa Yalçın                    2.Abdullah Baştaş      3. Şakir Atınç yağızsoy
5.Kategori:      1. Kemal Köstü                      2. RezaGolmohammadzade              
6.Kategori:      1.Arda Akın Altuntas                        2. Alex Tüysüz
 
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