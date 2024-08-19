Pulya Festivali’nde yüzme yarışmaları yapıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi 13. Pulya Festivali kapsamında düzenlenen yüzme yarışmaları yapıldı. Yeniboğaziçi Belediyesi ile Güçver Su Sporları Kulübü işbirliğinde yapılan yüzme yarışmaları Gazimağusa Silver Beach de yapıldı. Yüzme yarışmalarına 13 yaş altı kız (1 Km), 13 yaş üstü kız (2 Km), 17 yaş üstü kız (3 Km), 13 yaş altı erkek (1 Km), 13 yaş üstü erkek (2 Km), 17 yaşa üstü (3 Km) olmak üzere altı kategoride gerçekleştirildi.
Dereceler
Yeniboğaziçi Belediyesi ile Güçver Su Sporları Kulübü işbirliğinde Gazimağusa Silver Beach’de yapılan Yüzme yarışmalarında 13 yaş altı kızlarda (1 Km) Mine Kubilay, 13 yaş üstü kızlarda (2 Km) Elif Şahan, 17 yaş üstü kızlarda (3 Km) Asal Kabe Sabet, 13 yaş altı erkeklerde (1 Km) Edis Mani, 13 yaş üstü erkeklerde (2 Km) Mustafa Kömürcigil, 17 yaşa üstü erkeklerde (3 Km) Ersoy Özgüvenel birinci oldu.
Ödüller
Yeniboğaziçi Belediyesi ile Güçver Su Sporları Kulübü işbirliğinde yapılan yüzme yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve katılım belgeleri Yeniboğaziçi Belediye Müdürü Mahmut Elmasoğlular, Meclis Üyeleri Güçver Su Sporları Kulübü başkanı Mustafa Güçver, Asbaşkan Gözde Güçver, Yelken Asbaşkanı Görkem Güçver, yönetim kurulu üyesi Ersel Uhru tarafından verildi.
Yeniboğaziçi Belediyesi 13. Pulya Festivali Güçver Su Sporları Kulübü Yüzme yarışların sonuçları şöyle:
Kızlar Sonuçları
13 YAŞ ALTI KIZ (1 KM)
1. Mina Kubilay
2. Hanife İşçioğlu
13 YAŞ ÜSTÜ KIZ (2 KM)
1. Elif Şahan
17 YAŞ ÜSTÜ KIZ (3 KM)
1. Asal Kabe Sabet
2. Suğra Aktaş
Erkek Sonuçları
13 YAŞ ALTI ERKEK (1 KM)
1. Edis Mani
2. Uraz Kemal Oyal
3. Deniz Mani
13 YAŞ ÜSTÜ ERKEK (2 KM)
1. Mustafa Kömürcügil
17 YAŞ ÜSTÜ (3 KM)
1. Ersoy Özgüvenel
2. Raouf Shayegan
3. İliya Ghanesipour
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.