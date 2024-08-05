Plaj güreşinde açılış Lapta’dan

Yılın ilk plaj güreşinde Lapta Türk Birliği güreş takımı birinciliği kazandı.

Merhum İbrahim Bahadi anısına 4 Ağustos 2024 Pazar günü Güzelyalı Halk Plajı’nda Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi organizesinde yapılan güreşler büyük ilgi gördü.

Oruç Ertürk, Ercan Köse, Murat Doğan, Serkan Köse, Erol Avunç, Sevim Kurt ve Halil İbrahim Kurt’un hakemliğinde yapılan müsabakalarda dereceye girenlere kupa ve madalyaları, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar verdi.

TAKIM KLASMANI

Yıldızlar A Plaj Güreşi: 1.Lapta Türk Birliği Spor Kulübü: 90 puan, 2.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü 80 puan, 3.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 45 puan.

Genç Kızlar Plaj Güreşi: 1.Lapta Türk Birliği Spor Kulübü: 95 puan. 2.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 25 puan.

ULUSLARARASI PLAJ GÜREŞİ

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, 8 Ağustos 2024 Perşembe günü Mehmetçik Halk Plajı’nda Uluslararası Yıldız Kızlar Plaj Güreşleri’nin yapılacağını bildirdi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi iş birliğinde yapılacak müsabakalara KKTC’nin yanı sıra Türkiye ve Kosova’dan da güreşçiler katılacak. Müsabakalar saat 15.00’te başlayacak.

Yılın son plaj güreşleri Tatlısu Belediyesi ile birlikte Tatlısu Harup Festivali çerçevesinde 8 Eylül 2024 Pazar günü yapılacak.

