Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı

Pera Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün Futbol, Basketbol ve Yüzme takımları ile teknik kadrolar ve başkan ile yönetim kurulu 2022-2023 sezon açılış törenine katıldı



TÜM BRANŞLAR BİR ARADA

İskele’nin güçlü Kulüplerinden Larnaka Gençler Birliği 2022-2023 futbol sezonu resmi sezon açılışına yeni sezon 1.hazırlık dönemi çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren kırmızı siyahlı ekibi Pera L.Gençler Birliği A takımı, A2 genç takımı, U15 yıldız takımı, Akademi oyuncuları, KKTC Basketbol Liglerinde temsil edilen AFİK LGB Basketbol U17 Genç Kadın takımı, AFİK LGB Basketbol U17 Erkek takımı, LGBSK Yüzme takımı, başkan Metin Menteş, yöneticilerin, tüm branşların teknik kadro ve antrenörlerin katılımı ile tam kadro olarak resmi sezon açılış gerçekleştirildi.

AÇILIŞ

Yeni sezon 1.hazırlık dönemi çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren kırmızı siyahlı ekibi Pera L.Gençler Birliği İskele Cumhuriyet stadında gerçekleştirdiği resmi sezon açılışa başkan Metin Menteş ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman ile birlikte 23 futbolcu katıldı. Sezon öncesi yaptığı transferler Selkan Deniz, Oğuzhan Yaraşık, Olgun Tekbıyık, İsmet Özalp, Yekta Polat, Barın Bozak, Abdülaziz Köse, Ertan Bulut, Ahmet Gürlü, Ulaş Sarı açılışta yer alırken, izinli olan Sertan Kurukafa katılmadı. Açılış sonrasında Pera L.Gençler Birliği süper lig ekiplerinden Çetinkaya ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

ÖNEMLİ HEDEFLER

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 89.yaşında birçok ligde önemli hedefler ortaya koymuş durumda. Bir yandan alt yapı ve tesisleşme çalışmaları devam ederken diğer yandan da sportif alanda branşlaşma ve başarı hedefiyle ilerlemeye devam ediyor.

İskele’nin 1.lig ekiplerinden Pera L.Gençler Birliği resmi sezon açılış gerçekleştirdi. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün Futbol, Basketbol ve Yüzme takımları ile teknik kadrolar ve başkan ve yönetim kurulu 2022-2023 sezon açılış törenine katıldı. Kulüp lokalinde toplanan Pera L.Gençler Birliği takımı İskele Ecevit meydanın da bulunan Atatürk büstüne saygı duruşu ve çelenk bırakılmasının ardından İskele Mezarlığı ziyaret edilerek kulübe geçmişte çeşitli görevlerde hizmetlerde bulunanların mezarlarına çiçekler bırakıldı.İskele’nin güçlü Kulüplerinden Larnaka Gençler Birliği 2022-2023 futbol sezonu resmi sezon açılışına yeni sezon 1.hazırlık dönemi çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren kırmızı siyahlı ekibi Pera L.Gençler Birliği A takımı, A2 genç takımı, U15 yıldız takımı, Akademi oyuncuları, KKTC Basketbol Liglerinde temsil edilen AFİK LGB Basketbol U17 Genç Kadın takımı, AFİK LGB Basketbol U17 Erkek takımı, LGBSK Yüzme takımı, başkan Metin Menteş, yöneticilerin, tüm branşların teknik kadro ve antrenörlerin katılımı ile tam kadro olarak resmi sezon açılış gerçekleştirildi.Yeni sezon 1.hazırlık dönemi çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren kırmızı siyahlı ekibi Pera L.Gençler Birliği İskele Cumhuriyet stadında gerçekleştirdiği resmi sezon açılışa başkan Metin Menteş ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman ile birlikte 23 futbolcu katıldı. Sezon öncesi yaptığı transferler Selkan Deniz, Oğuzhan Yaraşık, Olgun Tekbıyık, İsmet Özalp, Yekta Polat, Barın Bozak, Abdülaziz Köse, Ertan Bulut, Ahmet Gürlü, Ulaş Sarı açılışta yer alırken, izinli olan Sertan Kurukafa katılmadı. Açılış sonrasında Pera L.Gençler Birliği süper lig ekiplerinden Çetinkaya ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 89.yaşında birçok ligde önemli hedefler ortaya koymuş durumda. Bir yandan alt yapı ve tesisleşme çalışmaları devam ederken diğer yandan da sportif alanda branşlaşma ve başarı hedefiyle ilerlemeye devam ediyor.