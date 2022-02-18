Pedallar puanlı yol yarışında dönecek

Bisiklette sezonun üçüncü organizasyonu olan Yıldızlar ve Kadınlar Puanlı Yol Yarışı 20 Şubat Pazar günü gerçekleştiriliyor

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) 2022 faaliyet programında yer alan sezonun üçüncü organizasyonu, Yıldızlar ve Kadınlar Puanlı Yol Yarışı 20 Şubat Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Yıldız A/B ve kadın kategorilerinin yer alacağı yarış pazar sabahı 08.30’da başlayacak.

64 kilometrelik mesafede pedal çevirecek olan sporcular, Zefir çemberinden start alıp, Güzelyurt giriş çemberinden geri dönüş yaparak yeniden Zefir çemberinde finiş görecek.

Yarışın tamamlanmasının ardından ödül töreni IOS Cafe’de yapılacak ve kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları takdim edilecek.

Sporcular yarışta bireysel olarak mücadele edecek ancak elde ettikleri dereceler, hem kişisel klasmanda hem de takımsal klasmanda puan kazandıracak.

Yarışın teknik toplantısı 19 Şubat Cumartesi günü saat 14:00’te federasyon lokalinde gerçekleşecek ve yarışta yer alacak sporculara çipleri burada verilecek.