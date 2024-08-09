Pedallar, Long Beach’te dönecek

Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Kulübü iş birliğinde organize edilen 2.Altın Çark Kriterium Yarışı 18 Ağustos tarihinde yapılacak.
Green Pedal Cycling Kulübü tarafından yapılan açıklamada,18 Ağustos Pazar günü saat 17.00’de Long Beach bölgesinde gerçekleştirilecek kriterium yarışı yapılacak başvurulara göre oluşturulacak kategorilerde gerçekleştirilecek.
Yarış sonrasında düzenlenecek törende dereceye girecek olanlara ödülleri yetkililer tarafından verilecek.
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