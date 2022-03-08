Pedallar İskele’de döndü

Bisiklet Federasyonu’nun 2022 sezonu yarış takvimindeki dördüncü organizasyonu olan Noyanlar LongBeach İskele Puanlı Yol Yarışında 3 ayrı kategoride toplam 34 bisikletçi 87 kilometrelik mesafede pedal çevirdi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki dördüncü organizasyonu olan Noyanlar LongBeach İskele Puanlı Yol Yarışı 6 Mart Pazar günü yapıldı.

Büyük Erkek, Master 1 Erkek ve Master 2 Erkek olmak üzere 3 ayrı kategoride toplam 34 bisikletçi 87 kilometrelik mesafede mücadele etti.

Yarışta bu sezon ilk kez takım araçlarında telsiz uygulaması yapıldı.

Sporcular Noyanlar Narin Cafe önünden start alarak BabutsaCafe önünde finiş gördü. Üç kategoride de müthiş bir çekişme yaşandı ve kategorilerinde dereceye giren isimleri salilesik farklar belirledi.

Yarışın tamamlanmasının ardından Noyanlar Narin Cafe’de yapılan ödül töreninde dereceye giren isimlere madalyaları Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat ise yarışın sponsoru olan Noyanlar Direktörü Ahmet Noyan’a teşekkür plaketi takdim etti.



Kategorilere göre dereceye giren isimler şu şekilde:



Büyük Erkek

Bisikletçi Derece

1.Hamed Paseban 2:30:02.042

2.Hüseyin İlker Erçen 2:30.02.593

3.Yıldıray Pekmez 2:34:46



Master 1 Erkek

Bisikletçi Derece

1.Eral Aşina 2:31:25

2.Ersan Serinyürek 2:33:34.385

3.Mehmet Sevinç 2:33:34.928



Master 2 Erkek

Bisikletçi Derece

1.Ali Sükan 2:37:28.654

2.Şafak Güngör 2:37:28.984

3.Gülhan Soler 2:37:29

