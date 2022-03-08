Pedallar İskele’de döndü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki dördüncü organizasyonu olan Noyanlar LongBeach İskele Puanlı Yol Yarışı 6 Mart Pazar günü yapıldı.
Büyük Erkek, Master 1 Erkek ve Master 2 Erkek olmak üzere 3 ayrı kategoride toplam 34 bisikletçi 87 kilometrelik mesafede mücadele etti.
Yarışta bu sezon ilk kez takım araçlarında telsiz uygulaması yapıldı.
Sporcular Noyanlar Narin Cafe önünden start alarak BabutsaCafe önünde finiş gördü. Üç kategoride de müthiş bir çekişme yaşandı ve kategorilerinde dereceye giren isimleri salilesik farklar belirledi.
Yarışın tamamlanmasının ardından Noyanlar Narin Cafe’de yapılan ödül töreninde dereceye giren isimlere madalyaları Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.
Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat ise yarışın sponsoru olan Noyanlar Direktörü Ahmet Noyan’a teşekkür plaketi takdim etti.
Kategorilere göre dereceye giren isimler şu şekilde:
Büyük Erkek
Bisikletçi Derece
1.Hamed Paseban 2:30:02.042
2.Hüseyin İlker Erçen 2:30.02.593
3.Yıldıray Pekmez 2:34:46
Master 1 Erkek
Bisikletçi Derece
1.Eral Aşina 2:31:25
2.Ersan Serinyürek 2:33:34.385
3.Mehmet Sevinç 2:33:34.928
Master 2 Erkek
Bisikletçi Derece
1.Ali Sükan 2:37:28.654
2.Şafak Güngör 2:37:28.984
3.Gülhan Soler 2:37:29
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.