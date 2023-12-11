Pedallar BRT için döndü

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu önünden verilen sembolik Startla başlayan yarış Gönyeli çıkışında verilen start ile devam etti.
Bisikletçiler Yılmazköy – Mevlevi güzergahında gidip Mevlevi çemberinden dönüp yeniden aynı güzergahı izleyerek BRT’de yarışı tamamladılar.
BRT önünde düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri BRT müdürü Meryem Özkurt, BRT Yönetim Kurulu başkanı Salih Doratlı, Bisiklet Federasyonu başkanı Salih Yalızat, Bisiklet Federasyonu merkez Hakem Kurulu başkanı Hüseyin Güzoğlu tarafından verildi.
Genel Klasmanda
- Kirill Ermakov
- Enes Tekkanat
- Jason Robert Walker
- Soner Akbaş
- Hamed Paseban
- İsmet Duran
- Enes Tekkanet
- Emir Turalı
- Emre Kaplan
- Jason Robert Walker
- Ersan Serinyürek
- Hüseyin Esengin
- Kirill Ermakov
- Dzmitry Charvikou
- Salih Kopça
- Kalender Çelebçi
- Bilgiç Kanal
- Bilal Bitirim
- Raif Hızal
- Mehmet Ulaç
- Özcan Dağaşanlar
- Mehmet Gürçimen
- Gülen Çelik
- Ege Erülkü
- Mehmet Çağan Mut
- Ömer Bülbül