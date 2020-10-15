Paraşütler Özcezarlı anısına havalanacak

Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği tarafından, Öğretmen Pilot Serkan Özcezarlı anısına yamaç paraşüt hedef yarışması organize edildi

Öğretmen Pilot Serkan Özcezarlı anısına 30 Ekim Cumartesi günü yamaçparaşüt hedef yarışması organize edildi.

Tatlısu Belediyesi ev sahipliğindekiyarışma için kayıtlar başlarken, yarışmaTatlısu YamaçParaşütü Uçuş Alanında gerçekleştirilecek.Yarışma, havanın müsait olmaması durumunda yedek gün olarak Pazar günü gerçekleştirilecek.Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği tarafından organize edilen yarışma, KKTC Hava Sporları Federasyonu desteğinde yapılacak.

Son kayıt tarihinin 23 Ekim olarak açıklandığı yarışma sabah 8.00’de başlayacak ve 11:00-15:00 arası verilecek aranın ardından 15:00-17:00 saatleri arasında tamamlanacak. Yarışmanın havanın durumuna göre tamamlanması durumunda ise ödül töreni ise saat 17:30’da gerçekleştirilecek.



