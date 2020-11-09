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Öztoprak birinciliğe vurdu

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President’s Putter Şampiyonu güzel bir oyun ve Net 66’lıkskorla Dr. Hasan Öztoprak olurken, ikinci Olgun Emirzade, üçüncü Dr. Hasan Garabli oldu

Öztoprak birinciliğe vurdu
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında oynanan ve geleneksel olarakdüzenlenen özel turnuvalardan biri olan President’s Putter Şampiyonu güzel bir oyun ve Net 66’lıkskorla Dr. Hasan Öztoprak oldu.
Stroke Play formatında full handicap olarak oynanan turnuvadaikinciliği Net 69’luk skor ile Olgun Emirzade alırken, yine Net 69 ile (back nine skor) Dr. Hasan Garabli
üçüncü oldu.
Turnuvanın diğer ödülleri olan bayrağa en yakın vuruş Gülay Garabli tarafından gerçekleştirilirkenEngin Portakalcıoğlu da 3 vuruşluk deliği 2 vuruşta bitirerek Birdie ödülünü aldı.CMC Golf Kulübü’ne çok ciddi katkıları olan Onursal Başkan Steve Brady’nin vefatı sonrası turnuva buyıl yeni Onursal Başkan Dr. Hasan Öztoprak’ın sponsorluk ve organizasyonunda gerçekleşti.
Ödüller Kulüp Kaptan’ı Bob Hodge ile Dr. Hasan Öztoprak tarafından kazananlara takdim edildi.
 
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