Özgüren kabri başında anıldı

Spor basınına önemli katkıları olmuş olan merhum Raif Özgüren Lefkoşa’da kabri başında düzenlenen törenle anılırken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törene katıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetimlerinde görev alan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren, birçok gazetede görev yapmış ve spor basınına önemli katkıları olmuş olan Raif Özgüren Lefkoşa’da kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Özgüren’in ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesai arkadaşları, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, spor yazarları ve sevenleri katılım gösterdi.

Oben: Geride bıraktığımız iki yılda onun anısını yaşatmaya çalıştık

Anma töreninde konuşan Raif Özgüren’in mesai arkadaşı ve KTSYD eski başkanı Çelen Oben, “Bir anda 2 yılı geride bıraktık ama biz özellikle mesai arkadaşları olarak onun anısını her gün çalıştığımız mekânda yaşatıyoruz” dedi.

Özgüren’in çalışkan biri olduğunu, yıllarca basına yazıları, programları ve fotoğraflarıyla emek verdiğini ifade eden Oben, “KTSYD’de yöneticilik yaptı. Vefat ettiği dönemde ben başkandım, o da derneğimizin genel sekreteriydi. Gidişi hiçbirimize kolay olmadı. Beklenmedik bir gidişti ama takdiri ilahi dedik. Geride bıraktığımız iki yılda onun anısını yaşatmaya çalıştık. Mekânı cennet olsun” dedi.

Aktunç aile adına teşekkür etti

Raif Özgüren’in ailesi adına konuşma yapan Akın Aktunç, özellikle pandemi döneminde, herkesin sağlığına dikkat ettiği bir zamanda anma törenine katılım gösterenlere teşekkür ederken, Özgüren’in ailesi olarak bunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Gürkan: Mekânı cennettir, bundan eminim

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan yaptığı konuşmada bu dünyadan her ayrılışın erken olduğunu belirtirken, “Raif abimiz bizim için çok kıymetliydi. Derneğimizde onunla çalışma fırsatımız oldu. Geriye dönüp baktığımda BRT ve çalıştığı basın yayın kuruluşlarında ülke sporuna önemli katkıları, hizmetleri oldu. Ama bunlardan ayrı olarak her zaman yüzü gülen, bizi güldüren, deneyimiyle bize yol gösteren bir abimizdi. Sevenleri ve dernek olarak onun adını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennettir, bundan eminim” dedi.

Birinci: Aramızdan zamansız ayrılan, çok değerli bir arkadaşımızdı

KTSYD eski başkanı Ertan Birinci yaptığı konuşmada bu gibi günlerde insanın dostlarının ardından konuşmasının zor olduğunu söyledi. Birinci şunları kaydetti: “Raif ağır başlı, çalışkan, aldığı her görevi layığı ile yerine getiren bir arkadaşımızdı.

1998 yılında televizyonumuzda yaptığı programda ne kadar çalışkan olduğunu çok yakından gördüm. KTSYD’de ve spor yazarlığı camiasında büyük emekleri var. Zamansız aramızdan ayrılan çok değerli bir arkadaşımızdı. Aileye bir kez daha sabırlar diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde yerini almıştır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Raif Özgüren’i kaybetmenin büyük acısı içerisinde olduğunu, özellikle Yenicami kulüp başkanlığı döneminde yakından tanıdığı bir kişi olduğunu belirtti.

“Aktif, çalışkan, halkına büyük hizmetler vermiş, Kıbrıs Türk halkının yaşam mücadelesinde yaptığı çalışmalarla katkılarını ve hizmetlerini veren, çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir kişiydi. Raif’i rahmetle anıyorum” diye sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Önemli olan hayatta neleri yapabildiğinizdir, verdiğiniz hizmetlerdir ve bunların hatırlanıp takdir edilmesidir. Raif’in yaptığı hizmetler ortadadır.

İz bırakmıştır, güzel bir isim bırakmıştır. Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde yerini almıştır. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı. Anma töreni din görevlisinin okuduğu dualarla sonlandı.