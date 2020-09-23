Özer Boyacı Sporting Anma Müsabakası yapılmayacak

Avcılık Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Özer Boyacı Sporting Anma Müsabakası, bu yıl Covit 19 salgını dolayısıyla yapılmayacak.

Avcılık Federasyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Aileyle yaptığımız görüşme sonucu, aile ve federasyon bu ortak kararı aldık.Camiamızda büyük bir emeği ve saygınlığı olan Özer beyin ailesi sağlığın her şeyden önce geldiğini ve toplum olarak bu salgın sürecini en az zararla atlattıktan sonra, ileriki yıllarda daha büyük ve daha güzel organizasyonlarla Özer Boyacı'nın anısının yaşatılacağını söyleyerek bugüne kadar bu organizasyona katılıp katkı koyan sporculara teşekkürlerini iletti.

