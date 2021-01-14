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Osmanlar’a, Sipahi forması hediyesi

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Osmanlar’a, Sipahi forması hediyesi
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BTM İkinci Lig kulüplerinden Sipahi TSK başkanı Göksal Hacıhasanoğlu, kulübe katkı koyanları ziyaret ederek, kulübün formasını hediye etmeye devam ediyor.
BahçeşehirCyprus Üniversitesini (BAÜ)ziyaret eden Göksal Hacıhasanoğlu, mütevelli heyeti üyesi Mert Osmanlar’a, Sipahi TSK Müzesineyapmış olduğu ve yapacağı katkılardan dolayı,kulübün anı formasını takdim etti.
Durmak yok yola devam edeceğiz diyen Göksal Hacıhasanoğlu, yakında BAÜ ile bölgemiz gençleri için çok önemli olan bir sponsorluk anlaşması da imzalayacağız, açıklamasını da yaptı.
 
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