Ortopedik Engelliler balık avladılar

Serhatköy Avcılık Atıcılık ve Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birlikleri işbirliğinde,Vasfi Kuni öncülüğünde5'inci Ortopedik Engelliler Olta ile Balık Avlama Yarışması, KKTC Avcılık Federasyonu gözetiminde gerçekleştirildi.

Gazimağusa Limanı'nda KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay'ın da katıldığı güzel bir organizasyonla gerçekleştirilen yarışmaya Kılınçlı Av Gönyeli, Deep Dive Diving Center, Gül Em Shipping, Cinsa Shipping. Özkıraç Lifting, Ada Port LTD ve Asbuzu LTD ile Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı personelikatkı koydular.

Ortopedik Engelliler Derneği başkanı Günay Kibrit’in de yer aldığı 5'inci Ortopedik Engelliler Olta ile Balık Avlama Yarışması sonunda dereceye girenlere kupaları verildi.

