Optimist ve Laser Yelkencileri Kupalarını Aldı

OPTİMİST JUNIOR KLASMAN KIZ (2015-2011) 1 ELAY KANİOĞULLARI GDK BİRİNCİ 2 BERMET OROZBAEVA GDK İKİNCİ 3 KAREN EFE GDK ÜÇÜNCÜ OPTİMİST GENEL KLASMAN KIZ (2015-2007) 1 ELAY KANİOĞULLARI GDK BİRİNCİ 2 LİR ATAK GAYİK İKİNCİ 3 BERMET OROZBAEVA GDK ÜÇÜNCÜ OPTİMİST JUNIOR KLASMAN ERKEK (2015-2011) 1 LEV PLATONOV AYK BİRİNCİ 2 JULIAN UMAN GDK İKİNCİ 3 RÜZGAR DİREL GAYİK ÜÇÜNCÜ OPTİMİST GENEL KLASMAN ERKEK (2015-2007) 1 HUGO BORA SANLI GDK BİRİNCİ 2 DORUK TUNCERİ GDK İKİNCİ 3 EGE SÖNMEZ ERDOĞAN AYK ÜÇÜNCÜ LASER U 19 KLASMAN KIZ

(2004 VE KÜÇÜKLER) 1 SOPHİE TAY GDK BİRİNCİ 2 HAVVA GÜÇVER GSSK İKİNCİ 3 EDA ŞEVKET GDK ÜÇÜNCÜ LASER GENEL KLASMAN KIZ (2009 VE BÜYÜKLER) 1 SOPHİE TAY GDK BİRİNCİ 2 HAVVA GÜÇVER GSSK İKİNCİ 3 EDA ŞEVKET GDK ÜÇÜNCÜ LASER U 19 KLASMAN ERKEK (2004 VE KÜÇÜKLER) 1 DANIEL UMAN GDK BİRİNCİ 2 İLYA MALİNİ AYK İKİNCİ 3 BATUHAN TUNÇEL GDK ÜÇÜNCÜ LASER GENEL KLASMAN ERKEK (2009 VE BÜYÜKLER) 1 DANIEL UMAN GDK BİRİNCİ 2 İLYA MALİNİ AYK İKİNCİ 3 GÜRCAN ALTIPARMAK GSSK ÜÇÜNCÜ

Optimist ve Laser Yelken kategorisinde 2022 Genel Klasman sonuçlarına göre dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupaları verildi.Delta Marina tesislerinde gerçekleştirilen ödül töreninde başarılı olan Optimist ve Laser sınıfı kız ve erkek kategorisindeki kulüp sporcuları ile Açık Deniz Yat kategorisindeki yelkencilere sezon ödülleri verildi.Sporcular sezon boyunca Girne ve Mağusa bölgesinde yaşanan çekişmeli yarışlarda elde ettikleri sonuçlar neticesinde, Optimist Genel Klasman Kız/Erkek, Optimist Genel Klasman Kız/Erkek Junior, Laser Genel Klasman Kız/Erkek, Laser Genel Klasman Kız/Erkek Junior kategorilerinde ödül aldı.Girne Deniz Kulübü (GDK), Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GAYIK), Akdeniz Yelken Kulubü (AYK) ve Güçver Su Sporları Kulubü (GSSK) Optimist ve Lasersporcusu toplam 24 yelkenciye kupaları takdim edilirken, yat rallilerine katılan 23 tekne kaptanına da ödülleri verildi. LHAYelken sporunda 2022 yılının gurur tablosu şöyle