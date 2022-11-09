Optimist ve Laser Yelkencileri Kupalarını Aldı

Delta Marina tesislerinde gerçekleştirilen ödül töreninde başarılı olan Optimist ve Laser sınıfı kız ve erkek kategorisindeki kulüp sporcuları ile Açık Deniz Yat kategorisindeki yelkencilere sezon ödülleri verildi.
Sporcular sezon boyunca Girne ve Mağusa bölgesinde yaşanan çekişmeli yarışlarda elde ettikleri sonuçlar neticesinde, Optimist Genel Klasman Kız/Erkek, Optimist Genel Klasman Kız/Erkek Junior, Laser Genel Klasman Kız/Erkek, Laser Genel Klasman Kız/Erkek Junior kategorilerinde ödül aldı.
Girne Deniz Kulübü (GDK), Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GAYIK), Akdeniz Yelken Kulubü (AYK) ve Güçver Su Sporları Kulubü (GSSK) Optimist ve Lasersporcusu toplam 24 yelkenciye kupaları takdim edilirken, yat rallilerine katılan 23 tekne kaptanına da ödülleri verildi. LHA
Yelken sporunda 2022 yılının gurur tablosu şöyle
|OPTİMİST JUNIOR KLASMAN KIZ (2015-2011)
|1
|ELAY KANİOĞULLARI
|GDK
|BİRİNCİ
|2
|BERMET OROZBAEVA
|GDK
|İKİNCİ
|3
|KAREN EFE
|GDK
|ÜÇÜNCÜ
|OPTİMİST GENEL KLASMAN KIZ (2015-2007)
|1
|ELAY KANİOĞULLARI
|GDK
|BİRİNCİ
|2
|LİR ATAK
|GAYİK
|İKİNCİ
|3
|BERMET OROZBAEVA
|GDK
|ÜÇÜNCÜ
|OPTİMİST JUNIOR KLASMAN ERKEK (2015-2011)
|1
|LEV PLATONOV
|AYK
|BİRİNCİ
|2
|JULIAN UMAN
|GDK
|İKİNCİ
|3
|RÜZGAR DİREL
|GAYİK
|ÜÇÜNCÜ
|OPTİMİST GENEL KLASMAN ERKEK (2015-2007)
|1
|HUGO BORA SANLI
|GDK
|BİRİNCİ
|2
|DORUK TUNCERİ
|GDK
|İKİNCİ
|3
|EGE SÖNMEZ ERDOĞAN
|AYK
|ÜÇÜNCÜ
|LASER U 19 KLASMAN KIZ
(2004 VE KÜÇÜKLER)
|1
|SOPHİE TAY
|GDK
|BİRİNCİ
|2
|HAVVA GÜÇVER
|GSSK
|İKİNCİ
|3
|EDA ŞEVKET
|GDK
|ÜÇÜNCÜ
|LASER GENEL KLASMAN KIZ (2009 VE BÜYÜKLER)
|1
|SOPHİE TAY
|GDK
|BİRİNCİ
|2
|HAVVA GÜÇVER
|GSSK
|İKİNCİ
|3
|EDA ŞEVKET
|GDK
|ÜÇÜNCÜ
|LASER U 19 KLASMAN ERKEK (2004 VE KÜÇÜKLER)
|1
|DANIEL UMAN
|GDK
|BİRİNCİ
|2
|İLYA MALİNİ
|AYK
|İKİNCİ
|3
|BATUHAN TUNÇEL
|GDK
|ÜÇÜNCÜ
|LASER GENEL KLASMAN ERKEK (2009 VE BÜYÜKLER)
|1
|DANIEL UMAN
|GDK
|BİRİNCİ
|2
|İLYA MALİNİ
|AYK
|İKİNCİ
|3
|GÜRCAN ALTIPARMAK
|GSSK
|ÜÇÜNCÜ