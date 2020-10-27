Önce efsaneyi geçti sonra Avrupa rekoru kırdı

Olimpik yüzücü Emre Sakçı, son zamanlardaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Emre Sakçı, Türkiye'den sonra Avrupa'nın da en hızlı yüzücüsü unvanını eline geçirdi.

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en hızlı yüzücüsü unvanını taşıyan Emre Sakçı, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Kariyerinde birçok rekoru bulunan Sakçı, Avrupa’nın da en hızlısı olmayı başardı. Geçtiğimiz hafta dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan efsane kısa kulvar yüzücüsü Adam Peaty’yi geride bırakan başarılı yüzücü, dün de Avrupa rekoru kırdı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden International Swimming League´de mücadele eden Fenerbahçe Kulübü olimpik sporcusu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamadaki 25.50’lik derecesiyle yarışı birinci tamamdı. Başarılı sporcu aynı zamanda 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa Büyükler rekorunu da kırdı. Sakçı bu derecesiyle, bu klasmanda tarihin en hızlı üçüncü yüzücüsü olurken, tarihin en iyi altıncı derecesini yaptı.

EFSANEYİ GEÇMİŞTİ

Emre Sakçı, 19 Ekim’de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalamada birinciliğe ulaşmıştı. Sakçı o yarışta, ‘Tarihin en iyi kurbağalama yüzücüsü’ olarak anılan, kariyerinde Olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty’yi geride bırakmıştı.

Macaristan'daki yarışta 25.74'lük dereceyle Türkiye rekorunu bir kez daha kıran 23 yaşındaki Sakçı, ‘Türkiye'nin gelmiş geçmiş en hızlı yüzücüsü' unvanını hak ettiğini bir kez daha kanıtlamıştı.