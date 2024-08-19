Ömürsel anısına mücadele ettiler

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Cemal Ömürsel Taekwondo Şampiyonası Önceki gün (Pazar) yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Açelya Ergin,Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Öte yandan Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen 10 Takımlı Taekwondo Ligi’nin beşinci hafta müsabakaları da önceki gün yapıldı

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.





Bayanlar Sonuçları

1.Kategori: 1. Havin Yılmaz 2. Hira Kürekçi 3. Zeynep Kürekçi

2.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Zeliha Arpacıoğlu

3.Kategori: 1. Azra Arslan 2. Ilgın Toprak Doğu

4.Kategori: 1. İnci Demir 2. Arosha Anari 3. Pınar Karasay

5.Katagori: 1. Melisa Türkmen 2. Hira Rahme Çetinkaya

6.Katagori: 1. Azra Güler Karataş 2. Sümeyye Doğru



Erkekler Sonuçları

1.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Boran Niyazi Dinçkuyucu

2.Kategori: 1. Yakup Kağan Dağ 2. Doruk Dinçer Kılıç

3.Kategori: 1. Kerem Kencebay 2. Hamza Arslan

4.Kategori: 1. Berat Kılıç 2. Arda Yavuzeş

