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Ömer Özyıldırım’dan, Estonya’da bronz madalya

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Ömer Özyıldırım’dan, Estonya’da bronz madalya
Ülkemizin genç güreşçilerinden Ömer Özyıldırım, Estonya’nınTallin kentinde yapılan Tallin Open Uluslararası Güreş Turnuvası’nda bronz madalya kazandı.
Estonya Milli Olimpiyat Komitesi ve Estonya Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada, 40 ülkeden 2.000 üzerinde güreşçi 14 minderde yarıştı.
Serbest stilde gençler kategorisinde 86 kiloda mindere çıkan Ömer Özyıldırım, Büyük Britanya’dan James Fairhurst’u tuşla, Letonya’dan Avrupa beşincisi AleksandrsZigalko’yu 15-13 yendi.
Milli sporcumuz, Çeçen asıllı Fransız Dünya ikincisi Rakhim Magamadof ve Dünya beşincisiMacar RolandRosz’a kaybederken bronz madalyanın sahibi oldu.
Öğrenimini Ankara’da sürdüren Ömer Özyıldırım, kürsüde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını açtı.
 
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