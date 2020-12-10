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Ömer Kolozali anısına hedefe atacaklar

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Atıcılık Federasyonu Olimpik ve Paralimpik Havalı Silahlar Tabanca-Tüfek Ömer Kolozali Anı Kupası müsabakalarını düzenleyecek

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Ömer Kolozali anısına hedefe atacaklar
KKTC Atıcılık Federasyonu, Olimpik ve Paralimpik Havalı Silahlar Tabanca-Tüfek Ömer Kolozali Anı Kupası müsabakalarını düzenleyecek.
Ömer Kolozali Anı Kupası ile ilgili olarak Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:
“Merhum Ömer Kolozali, federasyonumuzun birçok sorumluluk alanında görev almış değerli bir yönetim kurulu üyemizdi.
Müsabakalar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksi’nde, 12, 13, 26 ve 27 Aralık 2020 Tarihlerinde gerçekleştirilecek. Müsabaka atışlarında ISSF (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) genel ve teknik kuralları çerçevesinde, Erkekler ve Kadınlar klasmanlarında 4 kategoride yapılacak.
Atıcı sporcular belirli sayıda atışı sınırlı süreler içerisinde Olimpik ve Paralimpik atış düzeninde gerçekleştirecekler. Olimpik havalı silahların kullanılacağı müsabakada 10 metre mesafeden daire puanlamalı Olimpik kart hedeflerine atışlar yapılacak.
 
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