Oltacılar Yedidalga’da yarıştı

KKTC Avcılık Federasyonu Faaliyet Programı içerisinde olan Tekneden Olta ile Balık Avı Müsabakası 14 Ağustos Pazar günü yapıldı.
A(Lisanslı) B(Ferdi) ve C(Engelsiz) klasmanında 25 Takımın katılımı ile gerçekleşen etkinlik Yedidalga Şehit Salih Askeri limanındaki Yedidalga Balıkçı Barınağı’nda saat 05:00de başladı. Müsabaka sonucunda dereceye girenler şu şekilde:
A KATEGORİSİ.
1.Karoglanoglu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği
Mert Tahir AYKEN
Oskar Muzaffer ÜLMEN.
2. Lefke Avcılık Atıcılık Birliği.
Selim SALTANAT
Derviş ÖZTÜRK
EN BÜYÜK BALIK
Mert AYKEN
B KATEGORİSİ
1. Ali AKGURCU, Inanac ALKIŞ, Özden ALKIŞ
2. Ibrahım KUMCUOĞLU, Tolga ÇAKMAK
3.Özay VOLKAN, Mehmet VOLKAN.
EN BÜYÜK BALIK
İbrahim KUMCUOGLU
C KATEGORİSİ
1. Servet KÖSE, Murtat GÖÇER.
2. Omer BULDUK, Gunay KIBRIT.
3. Duran TAK, Yusuf USUL, Burak GEZER.
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