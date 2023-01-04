Okullarda Badminton şampiyonu YDK Kız Takımı

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Okul sporları 2022-2023 Eğitim Yılı Kızlar Badminton Şampiyonası Atatürk Spor Salonunda 3 Ocak 2023 tarihinde düzenlendi.

Bakanlığa bağlı 9 okul takımının katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonada Yakın Doğu Koleji Kız Takımı şampiyon oldu. İkinciliği Girne Amerikan Koleji, üçüncülüğü Bülent Ecevit Anadolu Lisesi alırken dördüncülüğü de Gazimağusa TMK aldı.



