Oklar zirve için atıldı

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 3. Açık Alan U18, U 21 ve Büyükler Yarışmaları 22 Eylül'de KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:U 18 Olimpik Kız1. SahraHavutçu (KANTARA)2. Ayça Numan (BAF)3. Işık Tez (GATE)U 18 Olimpik Erkek1. Aktan Dima Özdemir (ZEYBEKÇİ)2. Ekrem Başar (BAF)3. Asrın Harmancıklı (EŞE)U 18 Makaralı Kız1. Zeynur Düzenli (BAF)2. Ayşe Enginsoy (ZEYBEKÇİ)3. Acelya Mertsoylu (GATE)U 18 Makaralı Erkek1. SüleymanOral (ZEYBEKÇİ)2. Yakup Allawi (GATE)U 21 Olimpik Kız1. Gülay Araz (BAF)2. Hayat Dönmez (MGA)U 21 Olimpik Erkek1. Mustafa Soygazi(BAF)2. Okay Maşera(BAF)3. Mehmethan Bakkal (EŞE)U 21 Makaralı Erkek1. Görkem Şen(GATE)Büyük Olimpik Kadın1. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)2. Pervin Çerkez (KODOSD)3. Ayşegül Akgün (ASB)Büyük Olimpik Erkek1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)2. Erdem Yükselenler (KODOSD)3. Atay İzanoglu (GATE)Büyük Makaralı Kadın1. Ayşen Tez (GATE)2. Dilek Kande(GATE)3. Güzin Bakkal (EŞE)Büyük Makaralı Erkek1. Murat Çoğun (ATICILIK İHTİSAS)2. İstiklal Metay(GATE)