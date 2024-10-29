banner913
banner932
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
21 0
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
30 0
 
DAÜ-SEN: “Geçersiz oyu geçerli sayarak bu kirlilik temizlenmez”
DAÜ-SEN: “Geçersiz oyu geçerli sayarak bu kirlilik temizlenmez”
21 0
Özersay: “Suç gizlenmeye çalışıldıysa suça ortak olunmuştur”
Özersay: “Suç gizlenmeye çalışıldıysa suça ortak olunmuştur”
25 0
Beş sağlık çalışanı “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet” verme suçundan bugün mahkemeye çıkarıldı
Beş sağlık çalışanı “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet” verme suçundan bugün mahkemeye çıkarıldı
41 0
“Yenidoğan’daki bebeklerin iyileşme süreci olumlu
“Yenidoğan’daki bebeklerin iyileşme süreci olumlu"
21 0
Türk savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor
Türk savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor
14 0
banner1032

Oklar Cumhuriyet Bayramı Kupası'nda atıldı

banner1020

banner1045
Oklar Cumhuriyet Bayramı Kupası'nda atıldı
banner971
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası Okçuluk  Yarışması, U- 13 A, U-13 B, U-15, U-18, U-21 ve Büyükler Yarışmaları, 27 Ekim 'de KKTC Okçuluk Federasyonu'nda gerçekleşti.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu;
U 13 A Kız
1. Doğa ekşi (KODOSD)
U 13 A Erkek
1. Dogukan Ekşi (KODOSD)
2. Berkay Talaş (BAF)
U 13 B Olimpik Kız
1. Irmak Sekmen (BAF)
U 13 B Olimpik Erkek
1. Osman Faslı (BAF)
2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)
3. Fatih Ata Say (EŞE)
U 15 Olimpik Kız
1. Kübra Altınbaş (EŞE)
2. Hayal Hüsam (BAF)
3. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)
U 15 Olimpik Erkek
1. Azat Yalçın (KODOSD)
2. Kayhan Özçınar (FERDİ)
U 15 Makaralı Kız
1. Aleyna Bakkal (EŞE)
U 15 Makaralı Erkek
1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)
U 18 Olimpik Kız
1. Ayça Numan (BAF)
2. Merve Işlek (ASB)
U 18 Olimpik Erkek
1. Ekrem Başar (BAF)
2. Asrın Harmancıklı (EŞE)
U 21 Olimpik Kız
1. Gülay Araz (BAF)
U 21 Olimpik Erkek
1. Diren Kuş (BAF)
2. Mustafa Soygazi(BAF)
3. Mehmethan Bakkal (EŞE)
Büyük Olimpik Kadın
1. Pervin Çerkez (KODOSD)
2. Gülhanım Çakal (FERDİ)
3. Zeynep Aktansoy (KODOSD)
Büyük Olimpik Erkek
1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)
2. Erdem Yükselenler (KODOSD)
3. MuammerBulancak (BAF)
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.