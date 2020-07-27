Oklar açık alanda atıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Açık Alan Büyük, Master, Veteran ve 60+ Yaş sıralama yarışmaları tamamlandı.

1.Açık alan Büyük, Master, Veteranlar ve 60+ Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinde sıcak havada kıyasıya mücadele neticesinde dereceye giren sporculara ödülleri federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.