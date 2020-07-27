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Oklar açık alanda atıldı

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Oklar açık alanda atıldı
Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Açık Alan Büyük, Master, Veteran ve 60+ Yaş sıralama yarışmaları tamamlandı.
1.Açık alan Büyük, Master, Veteranlar ve 60+ Makaralı ve Olimpik yay kategorilerinde sıcak havada kıyasıya mücadele neticesinde dereceye giren sporculara ödülleri federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.
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