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Oklar 30 Ağustos Zafer Bayramı için atıldı

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Oklar 30 Ağustos Zafer Bayramı için atıldı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Okçuluk Yarışması, U-15, U-18, U-21 ve Büyükler Yarışmaları, 1 Eylül ’de KKTC Okçuluk Federasyonu'nda gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu;
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu;
U 15 Olimpik Kız
1. Hayal Hüsam (BAF)
2. Kübra Altınbaş (EŞE)
U 15 Olimpik Erkek
1. Azat Yalçın (KODOSD)
2. Eren Arslan (MGA)
3. Kayhan Özçınar (FERDİ)
U 15 Makaralı Kız
1. Eliz Hannas (FERDİ)
2. Kübra Altınbaş (EŞE)
U 15 Makaralı Erkek
1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)
U 18 Olimpik Kız
1. Ayça Numan (BAF)
2. Merve Işlek (ASB)
3. Buket Tarikçi (BAF)
U 18 Olimpik Erkek
1. Ekrem Başar (BAF)
2. Asrın Harmancıklı (EŞE)
U 21 Olimpik Kız
1. Gülnaz Kahyrova (KASD)
2. Hayat Dönmez (MGA)
U 21 Olimpik Erkek
1. Okay Maşera (BAF)
2. Mustafa Soygazi(BAF)
3. Mehmethan Bakkal (EŞE)
Büyük Olimpik Kadın
1. Pervin Çerkez (KODOSD)
2. Gülhanım Çakal (FERDİ)
3. Ayşegül Akgün (ASB)
Büyük Olimpik Erkek
1. Onur Aktansoy (KODOSD)
2. Muammer Bulancak (BAF)
3. Niyazi Aktansoy (KODOSD)
 
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