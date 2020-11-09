Okçuluk Milli Takımı belirlendi

Okçuluk Federasyonunun 8 Kasım 2020 tarihinde düzenlediği açık alan final yarışması ile 2020 sezonu sıralamalarını belirledi.
Eleme atışları sonucunda KKTC 2021 yılı Okçuluk Milli Takımı da belli oldu. Yarışma pandeminin olumsuz etkilerini gidermek adına yarışmacılara motivasyon oldu. KKTC Okçuluk Federasyonu tesislerinde gerçekleştirilen yarışma çok çekişmeli, heyecanlı ve kıyasıya mücadele ile sonlandı.
Dereceye giren kulüplerin ve sporcuların yıl sonu yapılacak olan ödül töreninde ödüllendirileceği federasyon başkanlığı tarafından bildirilmiştir.
Genç Olimpik Erkek
Mustafa Alpcan
Berkant Akdemir
Melih Yağız
Genç Olimpik Bayan
İdal Kutluhan
Gülay Araz
Sudem Ulvi
Genç Makaralı Erkek
Mustafa Akar
Yıldız Makaralı Erkek
Yusuf Akar
Halil Çelik
Sarp Şen
Yıldız Olimpik Erkek
Mustafa Soygazi
Cemal Ege Lord
Ege Erçelik
Yıldız Olimpik Kız
Naşide S. Parlak
Işık Tez
İklim Abiç
Büyük Olimpik Bayan
Ayşe K. Menderes
Büyük Makaralı Bayan
Ayşen Tez
Eylül D. Ataç
Büyük Makaralı Erkek
Serkan Taydaş
Halil Ercan
Büyük Olimpik Erkek
İbrahim Koyu
Niyazi Aktansoy
Selçuk Doğan
Master Makaralı Erkek
Yılmaz Kutluhan
Mehmet İyiyürek
Osman Tez
Master Olimpik Erkek
Arif Kömürcüler
Muharrem Kural
Şenol Bulut
Yıldız Makaralı Kız
Erin Çiftçi
Genç Makaralı Bayan
Buse Nur Alıcı
Master Olimpik Bayan
Fatma Y. Kutluhan
Master Makaralı Bayan
Uysal Oldaç
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