Okçuluk Federasyonu, genel kurul tarihini açıkladı

Okçuluk Federasyonu yönetimi başkan Ferdi Çiftci’nin istifa etmesiyle olağan genel kurul tarihini 10 Temmuz Cumartesi günü olarak belirledi

Okçuluk Federasyonu yönetimi başkan Ferdi Çiftci’nin istifa etmesiyle olağan genel kurul tarihini belirledi.

Okçuluk Federasyonu yönetimi olağan genel kurulu 10 Temmuz Cumartesi günü yapma kararı aldı.Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği konferans salonunda yapılacak olağan genel kurul saat 17.00’de başlayacak. Divanın oluşumunun ardından faaliyet ve mali raporların okunarak onaya sunulmasının ardından başkan adaylarının üyelere projelerini aktarması için konuşmaları gerçekleşecek. Başkanlık seçiminin ardından genel kurul dilek ve temenniler ile son bulacak.

Federasyondan yapılan açıklamada başkanlığa aday olacakların 2 Temmuz mesai bitimine kadar federasyon genel sekreterliğine gerekli evraklarla başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

