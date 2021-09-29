Öğretmenlerden ilk galibiyet

Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında 3.Hafta heyecanı yaşanıyor.
Öğretmenler 3. Hafta maçında ilk galibiyetlerini aldılar. 3. hafta ilk gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Öğretmenler:13 Din işleri Dairesi:10
Merkezi Cezaevi:4 Devlet Hastanesi:2
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