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Öğretmenlerden ilk galibiyet

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Öğretmenlerden ilk galibiyet
Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında 3.Hafta heyecanı yaşanıyor.
Öğretmenler 3. Hafta maçında ilk galibiyetlerini aldılar. 3. hafta ilk gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Öğretmenler:13 Din işleri Dairesi:10
Merkezi Cezaevi:4 Devlet Hastanesi:2
 
 
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